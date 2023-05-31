Samsun- Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Ambarköprü mevkisinde Ali Duran idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak yolun dışında park halindeki çekiciye bağlı tırın dorsesine arkadan çarptı.

KIZIYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Şiddetli çarpma sonucu dorsenin altına girerek araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 8 yaşındaki kızına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Tırın altına adeta saplanan otomobilden yaralıları alabilmek için forkliftler tırın dorsesini kaldırdı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 8 yaşındaki Sahra Nil Duran'ı araçtan yaralı olarak çıkartılarak, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobil tırın altına girdi; baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil içerisinde sıkışan Ali Duran'ı kurtarmak için büyük gayretler gösterildi ancak sürücü, araç içerisinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Ali Duran'ın cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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