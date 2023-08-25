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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Programına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde devam eden Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Programının değerlendirildiği toplantıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan; “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn.Yücel Yılmaz, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sn. Recep Akdeniz ile birlikte, Hanımefendi Sn. Emine Erdoğan’ın himaye ettikleri Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Programını değerlendirdik.

Van Gölü’ne gösterdikleri ilgi, hassasiyet ve himayeden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye; projeye destek olacak olan TBB Başkanı ve Balıkesir Belediyesi ekibine, ayrıca Çevre Bakanlığı ekibine minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program dahilinde bugüne dek önemli mesafe aldık. Yeniden belediyelerimiz, kurumlarımız, STK’lar ve özellikle halkımız ile hep birlikte daha da hassas bir şekilde gölümüzü korumaya çalışalım. Şimdiden hassasiyet gösteren her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Van Gölü emanetimiz” dedi.