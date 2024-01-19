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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK, Iğdır FK'den forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile anlaşma sağladı.

17 MAÇ 1 GOL

Sezonun ilk devresini 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK’de geçiren ve 17 maçın 4’ünde ilk 11 oynayarak 1 gol atan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, kırmızı siyah ekip ile anlaştı.

Aslen Almanya doğumlu olan 34 yaşındaki forvet; Beşiktaş, Konyaspor, Erzurumspor, Denizlispor, Antalyaspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Iğdır FK gibi takımlarda forma giydi.