İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde yaşayan Mecit Onat, okul dönemi boyunca ilçe merkezinde öğretmenlik yaparken, köyünde de çiftçililik yapmayı sürdürüyor. Okul döneminde öğrencilerine büyük başarılar katan Onat, hafta sonları ise köyünde çiftçilik yaparak ailesine destek oluyor.

Okulda büyük fedakarlık yapan Onat, köyde ise meyveden hayvancılığa kadar birçok iş yapıyor. İki mesleği bir arada yapan Onat'ı köyünde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çiftçilikte de bereketli bir yıl diledi.

“İki mesleği de çok seviyorum”

Hafta içi okulda, hafta sonları ise köyde çiftçilik yaptığını belirten Mecit Onat isimli öğretmen, “Haftanın 5 günü tamamen okulda öğrencilere ders vermekteyim. Hafta sonu oldu mu köyüme gelir aileme yardım ederim. Bugün Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü de bizi ziyaret ederek Öğretmenler Günümüzü kutladı” dedi.