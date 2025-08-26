Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak. Bu kapsamda başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül'de yapılacak. Atama işlemi, başvurunun son günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğinden başvuru ekranı 5 Eylül'de Saat 13.00' da kapanacak.