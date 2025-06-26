Suriye’de Esad rejiminin düşmesi ve güvenli bölgelerin genişlemesiyle birlikte yıllardır Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü hız kazandı.

Bir dönem savaşın gölgesinden kaçıp Türkiye’ye sığınan binlerce kişi, şimdi kendi topraklarına yeniden tutunma çabasında.

Öğrencilerin karne almasıyla birlikte daha da hızlanan bu toplu dönüş dalgası, kira fiyatlarına da yansıdı.

KİRALAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Göçün en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan Kilis’te bu dönüşler, konut piyasasında da etkisini göstermeye başladı.

Geçtiğimiz yıl 15 bin liraya kadar çıkan kiralık daire fiyatları, bu yıl 7 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Emlakçılar, özellikle karne döneminden sonra dönüşlerin hız kazanmasıyla talebin düştüğünü ve bunun da kira fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

"SOBALI EVLERDE FİYATLAR DİBE VURDU"

Emlakçı Mehmet Kavuşturan, bazı bölgelerde düşüşün sınırlı olduğunu belirterek, "Tabii Kilis'te popülaritesi yüksek semtler var. Yeni Beşevler, Kazım Karabekir gibi memur kesimine hitap eden bölgelerde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak şehir içinde bazı mahallelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu. Hatta bazı evlere kiracı bile bulunamıyor." dedi.

"8 BİN LİRAYA DOĞALGAZLI EV BULMAK MÜMKÜN"

Kavuşturan, Suriyeli sığınmacıların dönüşlerinin kira piyasasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Geçen sene şehir içinde 12 bin liraya kiraya verdiğimiz evleri bu yıl 10 bin liraya veriyoruz, yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Kilis'te 15 bin liraya kiralık ev neredeyse kalmadı. 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı ev bulmak mümkün." şeklinde konuştu.

Sobalı evlerde ise fiyatların çok daha düşük olduğunu söyleyen Kavuşturan, "Bir odalı sobalı evler 2 ila 5 bin lira arasında kiralanabiliyor. Doğalgazlı evler ise 5-6 bin liradan başlıyor. En düşük kira 2 bin liradan başlıyor." diye konuştu.