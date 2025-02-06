Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 3,4 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 93,4 OLDU

Türkiye'de 2023 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024 yılında yüzde 93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü.

VAN’DA NÜFUS ORANI DÜŞTÜ!

2024'e ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Van’da nüfus artış hızı bir önceki yıla göre binde 8,5 oranında düştü.

Van’da 2023 yılında nüfus 1 milyon 127 bin 612 olarak kayıtlarda yer alırken, 2024’te artış hızı bir önceki yıla göre binde 8,5 oranında düşerek 1 milyon 118 bin 87 olarak bildirildi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2022-2023 yılları arasında nüfus artış hızı binde 1 oranında düşüş göstermişti. Van, 2024’te Doğu Anadolu Bölgesi’nde en kalabalık il olurken, ülke genelinde ise en kalabalık 19. şehir olarak kayıtlarda yer aldı.