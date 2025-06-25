Van’a yeni yapılacak stadyumun yeri ile ilgili tartışmalar sürerken, bir açıklama da Van Gençlik ve Spor eski il müdürü Nevzat İnanç’tan geldi.

Mevcut stadyumun günlük kullanım yoğunluğuna dikkat çeken İnanç, yeni tesisin farklı bir lokasyona yapılmasının hem şehir hem de Van Spor için çok daha faydalı olacağını dile getirdi.

“MEVCUT TESİSİMİZ ZATEN YAŞAYAN BİR ALANDIR”

“Bir günlük takip ile durum daha da iyi görülecektir” diyen İnanç, “Gün içerisinde hem sporcu kitlesinin hem de her yaştan yetişkin insanın sabah namazından gece yarısına kadar yoğun bir şekilde buradan istifade ettiğine yakinen şahitlik edilecektir. Yani aslında mevcut tesisimiz zaten yaşayan, hem de oldukça yoğun yaşayan bir tesistir.” dedi.

“MİNİMUM İKİ SEZONUN KAYBI DEMEKTİR”

Yeni stadyum hakkında önerilerinin bulunduğunu belirten İnanç, 2014 yılında göreve başladığında bu konuda ilk girişimlerinden birinin yer seçimi olduğunu söyledi. İnanç, “Van Spor’un maçlarının dışarda oynayacağı açıklamasının ardından kararın değiştirilerek maçların yeniden Van’da oynanacağının belirtilmesi, yerinde bir adım. Zira yeni bir stadyumun planlanması, ihale edilmesi ve yapımının tamamlanması bir devrenin değil, minimum iki sezonun kaybı demektir.” sözlerine yer verdi.

İnanç, yeni stadyumun mevcut alanda yapılmasının büyük bir hata olacağını ifade ederek iki önemli gerekçesini şöyle sıraladı:

1-“İl merkezimizde hem spor camiamız adına hem de yaşam boyu spor için tüm Van halkı adına nefes alabileceği, spor yapma imkanı bulabileceği ve şehrin her tarafından erişim kolaylığı olan bir alternatif kamu arazisi yoktur.”

2-“En önemlisi ise mevcut yerinde stadyum yapmak demek, öncelikle mevcut yapıyı yıkmak demektir. Bu durumda da ne zaman olursa olsun iki sezon boyunca Van Spor’un maçlarını nerede oynayacağı krizi ile karşı karşıya olacağımız gerçeğidir ki, bu durumun Van Spor’a vereceği büyük zarar da aşikardır.”

“STADYUM KESİNLİKLE BAŞKA YERDE YAPILMALIDIR”

Trafik başta olmak üzere ciddi sorunların kaçınılmaz olacağını vurgulayan İnanç, “Çevre yolunun tamamlanmasının ardından bölge adeta yeni Cumhuriyet Caddesi haline gelecek. Bu nedenle trafik başta olmak üzere ciddi sorunlar kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla önerim odur ki; stadyum kesinlikle bir başka yerde yapılmalıdır.” dedi.

YENİ STAD İÇİN ALTERNATİF YER

Alternatif olarak Erciş yolu üzerinde, YYÜ kampüsü bitişiğinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük kamu arazisini 2014 yılında teklif ettiğini belirten Nevzat İnanç, “Bu alan hala atıl durumda. Yeni Stadyum için son derece uygun bir lokasyon. Şehrimiz büyüdükçe burası da daha merkezi bir konum hüviyetine kavuşacaktır. Yakın tarihte ilimiz için kaçınılmaz olan raylı sistemin ilk adresinin YYÜ güzergahı olacağı gerçeğince de bu yatırım için bu bölgenin daha doğru olduğu aşikardır.” ifadelerini kullandı.

“KAMU ARAZİSİ KULLANILABİLİR”

Ayrıca başka bir yerde stadyum yapılmasının kamuya ek maliyet getirmeyeceğini belirten İnanç, “Arazi için de bir bedel ödenmeyecek ve kamu arazisi kullanılacaktır. Stadyumun mevcut yerinde yapılmasının yanı sıra mevcut kullanım yoğunluğu da göz önüne alınmalı. Mevcut stadyumun Van halkı tarafından nasıl kullanıldığının da iyi irdelenmesi gerek. Kamu yatırımlarının şehrin her tarafına dengeli olarak planlanması ve şehrin her yönüyle bir bütün olarak gelişim göstermesi adına ve dahi adil bir dağılım olması adına da böylesi bir tercih yerinde olacaktır.” vurgusu yaptı.