Nermin Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma süreciyle ilgili detayları paylaştı. "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun," ifadelerini kullanan Gül, merak edilen sorulara son noktayı koydu.

Başarılı Kariyeri ve Geniş Hayran Kitlesi

Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 yılında doğdu. Zorlu hayat mücadelesi ile dikkat çeken Gül, televizyon kariyerine TRT 1 kanalında yayınlanan "Misafirim Var" adlı yemek programıyla başladı. Şu sıralar Kanal 7'de ekrana gelen "Nermin'in Enfes Mutfağı" adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Nermin Gül, sadece televizyon ekranlarında değil, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip. Yemek tarifleri ve mutfak tüyolarıyla bilinen Gül, takipçileriyle etkileşim halinde kalmaya devam ediyor.

Hayranlarından Destek Mesajları

Boşanma haberinin ardından, Nermin Gül'ün takipçileri sosyal medyada destek mesajları yağdırdı. Hayranları, Gül'ün güçlü duruşunu ve başarılarını takdir ederek, yeni hayatında mutluluklar diledi.

Nermin Gül'ün bu sürpriz açıklaması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gül, işine ve çocuklarına odaklanarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.