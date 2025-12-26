Muradiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kitap okum yarışması düzenledi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Alhan’ın katılımıyla yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende, okul öncesinden liseye kadar farklı kademelerde dereceye giren öğrenciler ile yetişkin kategorisinde başarılı olan katılımcılara ödülleri takdim edildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Alhan’ın, yarışmanın öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını artırmayı, düşünme ve anlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.