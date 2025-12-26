İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'nde görevli Biyoloji öğretmeni Saniye Kurt, öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla "Atıktan Sanata", "Yaşayan Okul Bahçesi" ve "Okuldan Doğaya" projelerini başlattı.

Proje kapsamında özel bir şirketin okul bahçesine geri dönüşüm konteyneri kurulmasını sağlayan Kurt, koridorlara da öğrencilerin getirdiği atıklardan hazırladıkları çöp kutularını yerleştirdi.

Sıfır atık ve geri dönüşümün önemiyle ilgili eğitim verdiği öğrencilerin getirdiği karton, plastik ve metal atıkları geri dönüşüme kazandırarak okula bütçe sağlayan Kurt, çalışmalarıyla öğrencilerde çevre bilincinin oluşmasını sağladı.

Bu yıl "Yaşayan Okul Bahçesi" projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfınca gerçekleştirilen "2025 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"nda birinci seçilerek "çevre beraatı" alan öğrenciler, çalışmalarıyla örnek oluyor.

"Öğrencilerin geri dönüşüm bilincini artırıyoruz"

Biyoloji öğretmeni Saniye Kurt, AA muhabirine, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları 18 öğrenciyle yürüttüğünü belirten Kurt, "Okulda pansiyon ve yemekhane var, bundan dolayı çok atık madde açığa çıkıyor. Okulumuzda geri dönüşüm kutularını yapmaya karar verdik. Okulda bir farkındalık oluşturmaya başlayınca öğrenci sayımız da arttı. Sahipsiz kedi, köpekler için atık malzemelerden evler, suluklar ve yemlikler yaptık." dedi.

Çevre bilincinin oluşması için yürütülen projelerinin önemli olduğunu ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Okul bahçesine geri dönüşüm konteyneri getirdik. Okulumuzda kağıt, plastik, metal ve diğer atıkları ayrıştırıp konteynere ekliyoruz. Biriktirdiğimiz atıkları özel şirkete gönderiyoruz. Bu sayede hem okulumuza maddi destek sağlıyoruz hem de öğrencilerin geri dönüşüm bilincini artırıyoruz. Atıkların değerlendirildiğini bilmek bizi mutlu etti. Bu çalışmalarımızı sıfır atık yarışmasına sunduk ve Türkiye birinciliği elde ettik. Geçen ay İl Milli Eğitim Müdürümüz çevre beratımızı takdim ettiler, mutlu olduk."

"Amacımız işlevi kalmamış malzemeleri güzel şeylere dönüştürmek"

Sıfır atık projelerinde yer alan öğrencilerden Hira Şeker ise "Bu projede bizi mutlu eden şey, çevre bilinci oluşturmamızdı. Bizden sonra gelen öğrencilerin bizi örnek alarak gerçekten bir farkındalık yaratmalarını istiyoruz. Bu proje sayesinde yeni arkadaşlar edindik, sosyalleştik. Amacımız çok maliyetli malzemelerle bir şeyler yapmak değil, işlevi kalmamış malzemeleri güzel şeylere dönüştürmek." diye konuştu.

Öğrenci Ecrin Çalımlı da "Projemizin amacı arkadaşlarımızla okulumuzda çevre bilinci kazandırmaktı. İnsanları bilinçlendirmek hoşuma gidiyor. Böyle bir projede yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.