Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut, tahliyesinin ardından gittiği Almanya'da hayatını kaybetti.

SUİKAST İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savundu.

Muhammed Yakut hayatını kaybetti

CEMAL ENGİNYURT İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Muhammed Yakut, geçtiğimiz aylarda Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen mitingde CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile görüntülenmişti.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur. Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

YAYINLADIĞI VİDEOLAR OLAY OLMUŞTU

Muhammed Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla tanınan ve özellikle siyaset ile iş dünyasına yönelik iddialarıyla dikkat çeken bir isimdir. Diyarbakır doğumlu olan Yakut'un 6 Nisan 2023'te Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak yurt dışına gittiği ve Almanya'ya yerleştiği biliniyor. Aynı yılın eylül ayında ise İspanya'da kırmızı bültenle gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.