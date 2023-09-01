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Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Ekipler, karada ve denizde denetim gerçekleştiriyor.

Böylelikle tespit edilen kaçak göçmenler, yakalanarak geri gönderme merkezine götürülüyor.

Öte yandan Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler de kurtarılıyor.

Yunanistan bir kez daha insanlık dramına yol açtı

Bu kapsamda son hareketlilik Muğla'da yaşandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda fiber tekne ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları olay yerine sevk edildi.

28 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen fiber tekne ve lastik bot içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ensonhaber