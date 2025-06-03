Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Muğla'dan geldi.

5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Akdeniz olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10.43 kilometre uzaklıktaki depremin 67.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İzmir ve Antalya başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'de bulunan çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

"HERHANGİ BİR YIKIM TESPİT EDİLMEDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrasında hasar tespit ekiplerince yapılan saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmediğini bildirdi.

Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun.

"DEPREMDEN 69 KİŞİ ETKİLENDİ"

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, şu açıklamada bulundu:

Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen; Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.