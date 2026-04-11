ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergilerken ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.

Ateşkes kararıyla petrol fiyatları yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Bu düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

Motorine litre başına 12,94 lira, benzine ise 1,09 oranında indirim yapıldı.

ÖNCE ZAM, SONRA İNDİRİM GELİYOR

Bugün motorine 4,14 lira gelen zammın ardından indirim haberi geldi.

14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.