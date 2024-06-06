Örneğin, bazı mobların davranışları Java Edition ile daha tutarlı hale getirilmiş, kedi başı ve ateş topu çarpışmalarında görsel geliştirmeler yapılmış. Ayrıca, yatak kırıldığında baskın panelinin doğru şekilde görüntülenmesi gibi teknik hatalar da düzeltilmiş.

Seyirci Modu ve Oyuncu Etkileşimi

Minecraft PE 1.19.20'de, oyuncuların büyük beğenisini kazanan Seyirci Modu daha da geliştirilmiş. Bu modda oyuncular, oyunu bir kenardan izleyebilir ve oyun içi dünyayı farklı bir perspektiften görebilir. Ayrıca, Seyirci Modu'nda oyuncular, ölümlerinden sonra envanterlerini ve diğer eşyalarını koruyor. Bu modda oyuncular, toz kar üzerinde hareket ettiklerinde partikül yaymıyor ve büyük damlalık levhalar onlara doğru eğilmiyor.

Güvenli ve Kolay İndirme

Minecraft 1.19.20 sürümünü indirmek isteyen kullanıcılar için birçok güvenli seçenek bulunuyor. Güncellemeyi resmi Minecraft web sitesinden veya güvenilir üçüncü parti sitelerden indirebilirsiniz. Oyuncular, Xbox Live ile çalışan sürümü indirerek, oyunun tüm özelliklerinden ve geliştirmelerinden yararlanabilirler.