Hem yerli hem de yabancı yatırımcı Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. 2023 yılının en kritik faiz kararı için yeni TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşliğinde gerçekleştirilen Para Politikası Toplantısı (PPK) sonunda haftalardır kafalarda soru işareti olarak duran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? sorusu açıklığa kavuştu. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için 21 Mart 2021 sonrası ilk kez böyle bir karar alındı.

Merkez Bankası 26 ay boyunca politika faizinde indirim yaparken, son olarak Şubat 2023’te 1 haftalık repo faizini 50 baz puan daha aşağı çekerek yüzde 8,50 seviyesine getirmişti. Mart 2021’ten bu yana ise politika faizinde 1050 baz puanlık faiz indirimi yapılırken, Haziran ayında banka faiz artırımı kararı aldı.

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı yüzde 8,50 seviyesinden 650 BAZ PUANLIK ARTIŞ İLE YÜZDE 15 seviyesine yükseltildi. Piyasanın beklentisi ise faizlerin yüzde 15 ile 40 arasında bir noktaya yükseltilmesiydi, ancak ağırlıklı olarak yüzde 20 ile 25 arasındaki seviyeler konuşuluyordu.

SON ARTIŞ NACİ AĞBAL DÖNEMİNDE

Merkez Bankası politika faizinde en son artış Naci Ağbal'ın başkanlığının son döneminde Mart 2021'de yapılmıştı. Mart toplantısında Ağbal başkanlığındaki Para Politikası Kurulu 2 puan artış gerçekleştirmiş ve politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti. Bu toplantının ardından eski Başkan Naci Ağbal’ın bankadaki görevi sona ermişti.

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