MasterChef Türkiye'nin sevilen jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, sol elini sürekli cebine saklamasıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada uzun süredir merak konusu olan bu durumla ilgili Mehmet Şef, sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak sonunda konuştu ve gerçekleri açıkladı. Mehmet Şef'in sol elindeki sırrın arkasında bir kaza yattığını itiraf etti. İddialara göre, mutfakta yaşanan bir kazada Mehmet Şef'in üç parmağı zarar görmüş. Detaylar ve olayın nasıl gerçekleştiği bu akşam yeni bölümde ortaya çıkacak.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi