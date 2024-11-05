Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Beceri Eğitim Programları” kapsamında öğrencilerin becerilerinin farkına varmaları ve kariyerlerini belirlemelerinde yardımcı olunması adına 81 ilde atölyeler kurulması için düğmeye bastı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ortaöğretim kurumlarında geçen Temmuz ayında belli illerde faaliyet göstermeye başlayan bu atölyeler artık 81 ilde faaliyet gösterecek.

‘Beceri Eğitim Programları” kapsamında faaliyete geçirilen bu atölyeler ilk olarak 10 ilde 196 okulda uygulanmaya konulmuştu. Ardından, 18 ilde 270 okulda pilot uygulamalar gerçekleştirildi ve 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8. sınıf öğrencileri yaz boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

ÖĞRENCİLERE IŞIK OLUYOR!

Ortaokul 7 ve 8. sınıflarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler kurulan bu atölyeler ile birlikte meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve değişik alanlarda temel beceriler edinme fırsatı buluyor.

81 ilde faaliyete alınacak olan bu atölyeler, öğrencilerin gelecekteki kariyer planlamalarında destek olmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyor.

Zanaat atölyeleri, “Beceri Geliştirme Programı” eşliğinde, 81 ilde Valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, MEB’e bağlı resmi ve özel örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilere hizmet verecek.