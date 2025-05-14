Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlaması nedeniyle, okulların erken kapanacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları yalanlayarak, eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini belirtti. Bakan Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini ve bu sürenin hukuken kısaltılamayacağını vurguladı.

Buna göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.