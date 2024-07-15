Kylian Mbappe'nin Şaşırtan Gerçekleri Ortaya Çıktı! Aslen Nereli, Müslüman mı ve Kaç Numara Ayakkabı Giyiyor?

Son zamanlarda internette dolaşan transfer haberleriyle dikkatleri üzerine çeken Kylian Mbappe'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte futbol dünyasının yıldızı Mbappe hakkında bilinmeyenler:

Mbappe'nin Kökenleri: Aslen Nereli? Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998'de Paris'in 19. bölgesinde doğdu ve Seine-Saint-Denis bölgesindeki Bondy'de büyüdü. Babası Wilfrid, Kamerun'un Djebale adasından, annesi Fayza Lamari ise Cezayir Kabyle kökenli eski bir hentbolcudur. Bu çok kültürlü kökenler, Mbappe'nin zengin bir aile geçmişine sahip olduğunu gösteriyor.

Dini İnançları: Müslüman mı? Mbappe'nin dini inançları sıkça merak ediliyor. Giyim tarzı ve kökenleri nedeniyle birçok kişi onun Müslüman olduğunu düşünmektedir. Ancak bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fransa'da doğan ve Kamerun ile Cezayir kökenli olan Mbappe'nin dini inançları hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Ayakkabı Numarası: Kaç Numara Giyiyor? Futbol sahalarının yıldızı Kylian Mbappe, 40 numara ayakkabı giyiyor. Bir futbolcu için nispeten küçük sayılabilecek bu numara, onun sahadaki hızı ve çevikliği ile avantaj sağlıyor. Küçük ayakları sayesinde sahada rakiplerine karşı daha hızlı hareket edebiliyor.

Mbappe'nin Kariyerindeki Dönüm Noktaları

Başlangıç ve Büyük Çıkış: Kylian Mbappe, üst düzey kulüp kariyerine 2015 yılında Monaco'da başladı ve burada 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. 2017'de Paris Saint-Germain'e transfer olarak futbol dünyasında büyük ses getirdi. PSG ile beş Ligue 1 şampiyonluğu ve üç Coupe de France zaferi elde etti.

Uluslararası Başarılar: Mbappe, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa adına oynadığı maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Dünya Kupası'nda gol atan en genç Fransız oyuncu olan Mbappe, turnuvanın sonunda en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da etkileyici performansını sürdürerek hat-trick yaptı ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Mbappe'nin Transfer Dedikoduları

PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Mbappe'nin hangi kulübe transfer olacağı büyük merak konusu. Fransız yıldızın yeni kulübüyle 5 yıllık bir anlaşma imzaladığı iddia ediliyor. Bu transfer dedikoduları, futbolseverlerin gözlerini Mbappe'ye çevirmesine neden oldu.