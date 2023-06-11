Mantarlar lezzeti ile yoğun şekilde tercih edilirken, bazıları için de geçim kaynağı oluyor. Kırsal alanlarda ve Kartevin Dağı’nda mantar toplayan bazı vatandaşlar, topladıkları mantarları ilçe merkezine getirerek kilosu 150 ile 200 lira arasında satıyor. Bu günlerde mantar toplamak için kırsal alanlara giden vatandaşlar, kovalarını ya da poşetlerini kısa sürede doldurarak geri dönüyor. Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, zehirli ve zehirsiz mantarı bilmeyenlerin katiyen toplamaya çıkmamaları uyarısında bulundu. İHA