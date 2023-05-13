Türkiye yarın seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler de belli oldu. İşte liderlerin oy kullanacağı yerler…

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oyunu Ankara Çankaya'da kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilme kararı alan Muharrem İnce, Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullanacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oyunu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda kullanacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oyunu Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu İstanbul'da kullanacak.

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, oyunu Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullanacak.

Süperhaber