Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK’ya bildirilmesiyle, mevzuata aykırı uygulamaların ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Pandemiyle birlikte bir zorunluluk haline gelen kurye hizmetleri, kısa sürede büyüyerek sektörleşti. Bu hızlı büyüme, kapsamlı bir düzenleme ihtiyacını doğurdu” dedi.

Uraloğlu, düzenlemenin temel amacının hizmet kalitesini artırmak ve tüketici memnuniyetini sağlamak olduğunu vurguladı: “Başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınmasıyla sınırlı olan bu hizmetler, zamanla genişledi. Artık daha sistemli bir yapıya kavuşacak.”

Gönderi Güvenliği ve Denetim Güvence Altında

Bakan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında ele alındığını hatırlatarak, “AB örneklerinden yola çıkarak, kurye hizmetlerini yetkilendirme ve denetim şartlarına bağladık. Böylece gönderi güvenliği, hizmet kalitesi ve tüketici hakları korunacak” diye konuştu.

Yeni düzenleme, kurye şirketlerini de denetim altına alıyor. Uraloğlu, “Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin çözümü konusunda ciddi aksaklıklar yaşanıyordu. Artık yetkilendirme ve denetimle, tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz” dedi.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Çalışma Koşulları

Düzenleme, çevresel sürdürülebilirlik için de adımlar içeriyor. Bakan Uraloğlu, “Negatif dışsallıkları en aza indirmek için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca kuryelerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, hem çalışanların haklarını koruyacak hem de sektördeki düzensizlikleri ortadan kaldıracak” ifadelerini kullandı.

Kayıt Dışı Hizmetler Tarih Oluyor

Uraloğlu, yeni sistemle kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirterek, “Hizmetler daha planlı ve sistemli bir şekilde sunulacak. Bu sayede hem kalite artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar devreye girebilecek” dedi.