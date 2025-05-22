Kuryelik mesleği az tehlikeli statüden tehlikeli sınıfa alındı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kurye ve kargo şirketlerine bazı yeni yükümlülükler getiriyor.

EMEKLİLİK VE İŞ SAĞLIĞI

Düzenleme kuryelere emeklilik için yıpranma hakkı getirmiyor. Ancak işverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından yükümlülükleri artıyor.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ŞARTI

İş güvenliği uzmanı görevlendirme şartı, çalışan başına ayda 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarılıyor.

İş yeri hekimi görevlendirme süresi şartı da aynı oranda yükseltilecek.

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLAR

Karar kendi hesabına çalışan kuryeleri etkilemeyecek.

DÜZENLEMELER DEVAM ETTİ

Mayıs ayı içinde daha önce de motokuryeler ilk defa kayıt altına alınarak 1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Yetki belgelerinin e-Devlet'te indirimli olacağı bildirilmişti. Kurye taşımacılığında yeni kurallar, gönderilerin teslim sırasında kontrol edilebileceği ve kadın şoför istihdamına destek verileceği aktarılmıştı.