TOBB, Şubat 2026 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azaldı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,4 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 1,1 oranında artış yaşandı. Kapanan kooperatif sayısında bir önceki aya göre yüzde 23,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,3 oranında azalış oldu.

İSTANBUL İLK SIRADA

Şubat 2026’da önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 oranında, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19 azaldı. Şubat 2026’da kapanan şirket sayısı 2025 yılının Şubat ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,1 oranında azaldı. Şubat 2026’da kurulan toplam 9 bin 432 şirketin 913’ü anonim şirket, 8 bin 513'ü limited şirket olarak belirlendi. Aynı ay içinde 149 kooperatif kuruldu. Şirketlerin yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 10,4’ü Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu.