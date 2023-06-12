Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda yılsonu hazırlıkları başladı. Çinicilikten, dikime, dericilikten okuma yazma kursuna kadar birçok alanda açılan kurslarda 750 bine yakın kursiyer eğitim görüyor.

Açılan kurslar ile kadınlar bir yandan meslek edinirken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ocak ayı itibariyle 50’ye yakın kursun açıldığını ifade eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, “Yılbaşından itibaren başlattığımız 50’ye yakın kursumuzda eğitim gören 750’bine yakın kursiyer var.

Bunun yanında misafir olarak gelip, kurslara katılan kadınlarımız da var. Ev hanımı ve genç kızlarımızdan oluşan kadınlarımızdan kimi hobi için kimi kendini geliştirmek, meslek öğrenmek için kimi de aile bütçesine katkıda bulunmak için geliyorlar ve hayatlarına bir şeyler katıyorlar” dedi.

Kadınların kurslara olan ilgilerinin memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Biçek, “Burada el sanatları, çinicilik, savat işlemeciliği ve unutulmaya yüz tutmuş dericilik sanatı var. Kursiyerlerimiz buraya gelip çanta yapımından tutun mefruşat dikimine kadar meslek öğreniyorlar.

Dikim atölyesinde kendilerine ve ailelerine kıyafet dikiyorlar hatta dışarıya da dikerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bunun yanında okuma-yazma kurslarımız var. Burada okuma-yazma öğrenip ilkokul ve lise eğitimini tamamlayan hatta usta öğretici olup mesleğine devam eden öğrencilerimiz de mevcut. Ayrıca burada psiko-sosyal destek de veriyoruz.

Evde bunalan, canı sıkılan kadınlar buraya gelip sosyalleştiği için ‘psikolojimiz düzeldi’ diyorlar. Kendilerini toplumun içerisinde bulup ve ekonomik yönden kendilerini güçlendiren çok kadınımız var. Burada kendini geliştirip kadın kooperatifi kurdular. Ben bu anlamda bizlere olan desteklerinden ötürü Valimiz Ozan Balcı’ya ve Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılsonu sergisinin Haziran ayı içerisinde yapılacağını da sözlerine ekleyen Biçek, “Sergi tarihimiz sürpriz olmakla beraber bu ayın içerisinde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı tamamlayıp sergimizi açacağız. Ben şimdiden tüm halkımızı sergimize davet ediyorum” diye konuştu.

Yılsonu sergisine hazırlanan kadın kursiyerler ise böyle bir hizmeti kendilerine sunan yetkililere teşekkür ettiler. Daha önce zamanlarını evde boşa harcadıklarını belirten kadınlar, kurslar sayesinde sosyalleştiklerini ve aile bütçelerine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söylediler.