Yeni düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak.

İlan kısıtlaması da diyebileceğimiz bu yeni düzenlemeye göre 15 Temmuz 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar bu kısıtlamaya uymayanlara ilan başına 300 bin lira ceza kesilecek.

KURNAZLIK YAPTILAR, SIFIRLARI ATTILAR

Ancak 2. el araç fiyatlarının sıfır fiyatlarını geçemeyeceğine ilişkin düzenlemenin ardından sarı sitedeki ilan verenler, ilanlarındaki fiyatlarıdan sıfırları atarak ilan vermeye başladı. Bu konuda nasıl bir önlem alınacak merak konusu.

süperhaber