Son yıllarda beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması dolayısıyla Van Gölü'ndeki su çekilmesi devam ediyor.

Suyun sığ olduğu noktalarda çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığı Erciş ve Muradiye ilçesindeki kıyılarda konaklayan flamingoların barınma alanları da daraldı.

Daha önce Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı ile Karahan mahallelerindeki kıyılarda kalabalık gruplar halinde görülebilen flamingolar, kuraklığın etkisiyle farklı bölgelerde konaklamaya başladı.

Yaz boyunca beslendikleri kıyılar çorak araziye dönüşen ve barınma alanları daralan flamingoların, su debisinin daha yüksek olduğu bölgelerde küçük gruplar halinde beslendikleri görüldü.

"Şubatta yağışlar mevsim normallerinin altında gerçekleşti"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, buharlaşmayla Van Gölü'ndeki su kaybının son yıllarda ciddi oranda arttığını söyledi.

Gölün her geçen yıl biraz daha alan kaybettiğini belirten Akkuş, "Kışın yağan yağmur ve kar suları göle su girdisini oluşturuyorken yaz aylarındaki buharlaşmayla gölden su çıkışı oluyor. Şubatta yağışlar mevsim normallerinin yüzde 60 gibi devasa bir oranda altında gerçekleşti. Yani geçen yıl Van Gölü'ne 10 damla yağış düşerken bu yıl 4 damladan daha az yağış düştü. Van Gölü'ne giren her bir damla suya karşı gölden 5, 6 damla su uzaklaştı. Hal böyle olunca Van Gölü biraz daha çekildi." dedi.

Göldeki çekilmenin yaban hayatını da olumsuz etkilediğini ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:

"Van Gölü kıyı çizgisi çekildiği zaman ortaya çıkan büyük düzlüklerin insanlar tarafından tarım alanı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Van Gölü'nün bir yandan haritası değişirken bir yandan da tarımsal üretim yapılan alan artıyor. Sulak alanlarda su azalınca da başta flamingo olmak üzere birçok kuş türü alan değiştiriyor."

"Göl çekilince flamingoların beslenme alanları da değişti"

Erciş'te göl kıyısında çiftçilik yapan Kılıç Arslan Koçak ise "Yıllardır burada yaşıyorum. Bulunduğumuz alan daha önce göldü. Buraya balıkçı tekneleri gelirdi, balık tutarlardı. Flamingoların beslenme alanıydı. Göl çekilince flamingoların beslenme alanları da değişti. Başka yerlerde beslenmeye başladılar. Gölün çekildiği arazide şimdi hayvan otlatıyoruz." diye konuştu.