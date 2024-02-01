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Bakanlık teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere; unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam bin 629 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Değişik pozisyonlarda Van’dan da 27 personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvurular 25 Ocak tarihinde başladı. Personel alımı ile ilgili son başvuru tarihi ise 8 Şubat 2024 olarak açıklandı.

Van’dan yapılacak alımlara ilişkin detaylar şu şekilde;

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 230 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 65 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, 5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (230): Ankara (35), Adana (7), Adıyaman (3), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (7), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (4), Balıkesir (3), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (3), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (5), Denizli (2), Diyarbakır (4), Düzce (1), Edirne (2), Elazığ (3), Erzincan (2), Erzurum (2), Eskişehir (3), Gaziantep (4), Giresun (2), Gümüşhane (2), Hakkari (1), Hatay (2), Iğdır (2), Isparta (1), İstanbul (28), İzmir (7), Kahramanmaraş (1), Karabük (2), Karaman (2), 3 Kars (2), Kastamonu (1), Kayseri (4), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (3), Konya (3), Kütahya (4), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (6), Muş (2), Nevşehir (2), Niğde (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Rize (2), Sakarya (1), Samsun (4), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (2), Şanlıurfa (2), Şırnak (3), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (2), Tunceli (3), Uşak (1), Van (4), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-5)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 65 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, 5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5 Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (65): Ankara (5), Adana (2), Afyonkarahisar (1), Antalya (9), Aydın (3), Balıkesir (1), Bartın (1), Bolu (1), Burdur (1), Bursa (2), Çanakkale (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (13), İzmir (5), Kocaeli (1), Kayseri (1), Konya (1), Muğla (8), Şanlıurfa (2), Trabzon (1), Van (1).

BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-10)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 65 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (20): Antalya (2), Aydın (2), Denizli (2), Edirne (2), Erzurum (1), İstanbul (5), İzmir (2), Kayseri (2), Şanlıurfa (1), Van (1)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 56 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Önlisans mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

6. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

10. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (56): Ankara (10), Adana (2), Afyonkarahisar (2), Aksaray (1), Antalya (2), Burdur (1), Erzincan (1), Gaziantep (1), Hatay (2), Iğdır (2), İstanbul (10), İzmir (3), Karaman (2), Konya (2), Manisa (3), Muğla (2), Nevşehir (1), Samsun (2), Sinop (2), Şanlıurfa (3), Van (2).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 243 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

6. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

10. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (243): Ankara (30), Adana (5), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (4), Ağrı (1), Aksaray (4), Amasya (1), Antalya (5), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (1), Bolu (1), Burdur (5), Bursa (1), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (3), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (2), Erzincan (3), Erzurum (2), Eskişehir (1), Gaziantep (2), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hakkari (1), Hatay (1), Iğdır (2), Isparta (1), İstanbul (68), İzmir (2), Kahramanmaraş (1), Karabük (1), Karaman (4), Kars (2), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (2), Kocaeli (2), Konya (3), Kütahya (1), Malatya (2), Manisa (10), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (4), Muş (1), Nevşehir (2), Niğde (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (3), Siirt (1), Sinop (7), Sivas (2), Şanlıurfa (6), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Uşak (1), Van (3), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Önlisans mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

6. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

10. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 11 Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (11): Antalya (1), Burdur (1), İstanbul (2), Konya (1), Manisa (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Sinop (1), Şanlıurfa (1), Van (1).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-4)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

6. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

10. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (25): Ankara (7), Adana (1), Afyonkarahisar (1), Aksaray (1), Antalya (1), İstanbul (10), Manisa (1), Sinop (1), Şanlıurfa (1), Van (1).

TEMİZLİK PERSONELİ (ERKEK, TMZ-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 184 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 90 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) 6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (184): Ankara (38), Adana (5), Adıyaman (2), Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Aksaray (4), Amasya (1), Antalya (8), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (1), Bolu (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (4), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (2), Erzincan (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (3), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hakkari (1), Hatay (1), Iğdır (1), Isparta (1), İstanbul (25), İzmir (6), Kahramanmaraş (2), Karabük (1), Karaman (1), Kars (3), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (2), Konya (1), Kütahya (1), Malatya (2), Manisa (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (4), Muş (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Ordu (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Siirt (1), Sinop (4), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Uşak (1), Van (2), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

TEMİZLİK PERSONELİ (KADIN, TMZ-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 48 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 90 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (48): Ankara (10), Adana (1), Aksaray (1), Antalya (5), Aydın (1), Balıkesir (1), Denizli (1), Diyarbakır (3), Edirne (1), Gaziantep (1), İstanbul (10), İzmir (2), Kars (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Malatya (1), Muğla (1), Samsun (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Van (1).

ŞOFÖR (ŞFR-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. SRC 2 belgesine sahip olmak.

6. En az fiilen 90 gün Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

7. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

8. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (22): Ankara (4), Adana (1), Antalya (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), İstanbul (2), İzmir (2), Karabük (1), Kars (1), Konya (1), Mardin (1), Muğla (1), Sivas (1), Van (1).

MÜHENDİS (MHDS-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Ankara (5), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (1), İzmir (1), Malatya (1), Samsun (2), Van (1).

MÜHENDİS (MHDS-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 17

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (34): Ankara (7), Adana (1), Antalya (1), Bursa (2), Diyarbakır (1), Edirne (3), Elazığ (1), Erzurum (2), İstanbul (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Kayseri (2), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (2), Malatya (1), Muğla (1), Samsun (2), Trabzon (1), Van (1).

MÜHENDİS (MHDS-4)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Ankara (6), Adana (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), İstanbul (1), Konya (1), Kütahya (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Trabzon (1), Van (2).

ARKEOLOG (ARK)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 54 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji ve Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (54): Adana (2), Afyonkarahisar (3), Antalya (1), Balıkesir (2), Çanakkale (1), Çorum (1), Erzincan (1), Erzurum (1), İstanbul (13), İzmir (3), Karabük 20 (1), Karaman (2), Kayseri (1), Kırşehir (2), Kocaeli (1), Konya (2), Kütahya (2), Manisa (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (5), Samsun (4), Sinop (1), Şırnak (1), Van (1).

KÜTÜPHANECİ (KÜTÜP)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 250 sözleşmeli personel alınacak.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (250): Adana (2), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (14), Antalya (5), Ardahan (3), Artvin (2), Aydın (5), Balıkesir (6), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (1), Bolu (1), Burdur (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (2), Çorum (3), Denizli (7), Diyarbakır (2), Düzce (2), Edirne (3), Elazığ (3), Erzincan (3), Erzurum (8), Eskişehir (2), Gaziantep (4), Giresun (4), Gümüşhane (2), Hakkari (1), Hatay (4), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (18), İzmir (16), Kahramanmaraş (1), Karabük (1), Karaman (1), Kars (1), Kastamonu (2), Kayseri (7), Kırıkkale (4), Kırklareli (2), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (5), Kütahya (5), Malatya (3), Manisa (4), Mardin (3), Mersin (4), Muğla (5), Muş (1), Nevşehir (5), Niğde (2), Ordu (6), Osmaniye (1), Rize (3), Sakarya (5), Samsun (4), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (5), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (3), Tunceli (1), Uşak (2), Van (5), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınıyor.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.