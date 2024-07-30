Sıkı para politikası yüksek enflasyon eriyen alım gücü yılın özellikle ilk çeyreğinde kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına yönelimi artırdı. İhtiyaç kredi faizine göre düşük kalan kredili mevduat hesabı ile kredi kartından nakit çekim faizlerine 16 Mart'tan itibaren yüzde 5 faiz getirildiği gecikme faizi ise yüzde 5,3’e çıkarıldı. Bu hamle özellikle kredi kartından nakit çekimde etkili oldu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre kredi kartından nakit çekim yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 50,11 azaldı, reel olarak düşüş ise yüzde 54 olarak hesaplandı.

İLK ÇEYREKTE REEL ARTIŞ YÜZDE 5,68

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde BKM verilerine göre, geçen yıl ilk çeyrekte 182.9 milyar lira olan kredi kartından nakit çekim bu yılın ilk çeyreğinde çok hızlı arttı. Ocak’ta 116.15 milyar lira, Şubat’ta 121.25 milyar lira olan kredi kartından nakit çekim Mart ortasındaki faiz artırımının ardından söz konusu ayda 89.33 milyar liraya indi. Böylece bu yıl ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 78,65 arttı, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 21,6 artış yaşandı.

Bu yıl ilk çeyrekte kredi kartından nakit çekim 326.74 milyar liraya çıktı. Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 15,06 tüketici enflasyonundan arındırıldığında 2023 sonuna göre ilk çeyrekteki kartından nakit çekimde reel artış yüzde 5,68 oldu.

KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMDE SERT DÜŞÜŞ

Yılın ikinci çeyreği kredi kartından nakit çekim yavaşlamasını sürdürdü. Nisan’da 52 milyar lira, Mayıs’ta 58.5 milyar lira, Haziran’da ise 53.4 milyar lira kredi kartından nakit çekim gerçekleştirildi. Böylece ikinci çeyrekte kredi kartından nakit çekim 162.99 milyar liraya indi.

Yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 50,11 azalan kredi kartından nakit çekim iki çeyrek arasında gerçekleşen yüzde 8,4 tüketici enflasyonundan arındırıldığında ise yüzde 54 reel olarak geriledi. Hedeflendiği gibi kredi kartından nakit çekimlerde ikinci çeyrekte sert bir düşüş yaşanmış oldu.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZLERİ NE DURUMDA?

Ancak kredi kartından alışveriş harcamalarında ivme kaybı istenilen seviyede değil. Kredi kartlarında geçerli azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, gecikme faiz oranı yüzde 4,55 seviyesinde. BKM verilerine göre yılın ilk çeyreğinde kredi kartından alışverişler 2 trilyon 565 milyar 490 milyon liraya yükseldi. Bu yılın son çeyreğine göre yüzde 18,4’lük artışa işaret ederken ilk çeyrekteki enflasyondan arındırıldığında ise reel artış yüzde 2,90 oldu.