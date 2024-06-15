Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti tarafından alınan kararlar, büyük yankı uyandırmaya devam ediyor! Son dakika bilgilerine göre, ünlü sunucu Zuhal Topal'ın eşi, 175 kişiyle birlikte vatandaşlıktan çıkarıldı.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun 1200 kişilik vatandaşlık listesini değerlendirme sonucunda 175 kişinin vatandaşlığının iptal edilmesi, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan güncellemeyle, vatandaşlığı iptal edilenlerin isimleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal'ın eşi olan müzisyen Korhan Saygıner'in de bu listede yer aldığı bilgisi, gündeme bomba gibi düştü. İptal edilen vatandaşlıklarla ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın açıklamaları da merak konusu oldu. Baybars, iptal edilen vatandaşlıkların mahkeme yolunun açık olduğunu ve 'istisnai' olarak verilen vatandaşlıkların incelemelerinin süreceğini belirtti.

Eski Ekonomi Bakanı ve ana muhalefet milletvekili Sunat Atun'un çağrısıyla birlikte, vatandaşlık iptallerinin gözden geçirilmesi talebi de dikkat çekti. Atun'un, KKTC'nin tanıtımında önemli bir rol oynayan iş adamlarının vatandaşlıklarının iptal edilmesi konusundaki endişeleri kamuoyunda geniş yankı buldu.