Dijital dönüşüm çağında bilgiye ve teknolojiye erişimin kritik bir öncelik haline gelmesi nedeniyle, KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda geleneksel finansman yöntemleri tek başına yeterli olmuyor. Bu durum, üretim ve istihdam açısından Türkiye'nin en önemli unsurlarından KOBİ'ler için stratejik bir dönüşüm ihtiyacını ortaya koyuyor.

İklim krizi, kaynak kıtlığı ve enerji dönüşümü gibi küresel gelişmeler de KOBİ'lerin sürdürülebilir ve rekabetçi iş modellerine geçişini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini artırmak, yeşil dönüşüm yolunda bilgi ve çözümlere ulaşımını sağlamak ve finansmana erişimini genişletmek ekonomik kalkınma için kilit rol oynuyor.

Konu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Enis Kurtoğlu, Türkiye'deki işletmelerin büyük çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğunu belirtti.

KOBİ'lerin önemine değinen Kurtoğlu, "KOBİ'ler, hem üretim hem istihdam açısından Türkiye ekonomisinin can damarı konumunda. QNB Türkiye olarak, 2025 vizyonumuzu bu gerçekler doğrultusunda şekillendirdik. Amacımız daha dijital, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir KOBİ ekosistemi yaratmak." dedi.

KOBİ'lerin dönüşüm sürecinde finansal kaynak sağlayıcısı olmanın yanı sıra stratejik bir iş ortağı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurtoğlu, bu doğrultuda ürünler ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kurtoğlu, 2019'da başlattıkları "Dijital Köprü" platformuyla, ilk odakları dijitalleşme tarafında KOBİ'lerin işlerini kolaylaştırdıklarını aktararak, "e-Fatura, ön muhasebe, pazarlama gibi alanlarda sunduğumuz dijital araçlar sayesinde, KOBİ'ler zaman ve maliyetten tasarruf ederken daha verimli hale geliyor. Böylelikle, hem günlük işleri kolaylaşıyor hem de iş süreçleri iyileşiyor." diye konuştu.

Sürdürülebilir büyümenin, KOBİ'ler için en kritik ikinci odak alanları olduğuna değinen Kurtoğlu, iklim krizi, kaynak kıtlığı ve enerji dönüşümü gibi küresel gelişmeler ışığında KOBİ'lerin sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini desteklediklerini kaydetti.

Kurtoğlu, Dijital Köprü üzerinden yaptıkları işbirlikleriyle müşterilere karbon ayak izi hesaplama ve azaltım modülleri sunduklarını, yeşil dönüşüm odaklı kredilerle müşterilerin sürdürülebilir yolculuklarını desteklemeyi amaçladıklarını aktardı.

Üçüncü odakları finansmana kapsayıcı erişim kapsamında geleneksel kredi anlayışını aşarak Avrupa Yatırım Fonu destekli programlar, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler ve destek uygulamalarla müşterilere hızlı çözümler sunduklarını kaydeden Kurtoğlu, "2025 hedefimiz, KOBİ'lerin büyümelerine katkı sağlarken, dijital yetkinliklerini artırarak yeşil dönüşüm yolunda onları güçlendirecek bilgi ve çözümlere ulaştırmak. Bu yaklaşımla, onları yalnızca müşterimiz olarak değil, ülkemizin geleceğini birlikte inşa ettiğimiz stratejik paydaşlarımız olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtoğlu, KOBİ'lerin bilgiye ve teknolojiye ulaşımını kolaylaştırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, "Bu nedenle, bankacılık ürünlerinin ötesine geçen bir anlayışla hareket ediyoruz. Dijital Köprü platformumuzla, muhasebe, dijital pazarlama, e-ticaret ve insan kaynakları gibi alanlarda çözümler sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Eğitimlerden 5 binden fazla KOBİ faydalandı"

Özellikle e-ihracat yapmak isteyen işletmeler için altyapı sağlama, lojistik danışmanlığı, gümrük kolaylıkları ve eğitimlerle destek sağladıklarına değinen Kurtoğlu, girişimcilik ekosistemi işbirlikleri sayesinde yeni kurulan ve teknoloji odaklı işletmelere de yardımcı olduklarını belirtti.

Kurtoğlu, büyümenin, müşteriye kredi vermenin yanı sıra işletmelerin tüm gelişim süreçlerine eşlik etmekten geçtiğini, sürdürülebilirlik eğitimlerinden 5 binden fazla KOBİ'nin faydalandığını söyledi.

Finansmana erişimin, KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda her zaman kritik rol oynadığını dile getiren Kurtoğlu, "Günümüzde, geleneksel başvuru yöntemleri ve fiziksel kanallar artık yeterli olmuyor. Dijital dönüşüm çağında, hız, şeffaflık ve kolay erişim gibi beklentiler, KOBİ'ler için daha da önem kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtoğlu, bu dönüşümü erkenden öngördüklerini ve dijital finansmana erişimi stratejik öncelikleri arasına yıllar önce dahil ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, birkaç dakika içinde kredi başvurusu yapabiliyor ve otomatik değerlendirmeyle kredi teklifi alabiliyor. Özellikle, mikro işletmelere sunduğumuz kredilerin yarısına yakını, mobil uygulamamız üzerinden kullandırılıyor. Müşterilerimiz, e-Fatura, e-Defter gibi entegrasyonlarla, bankamızın risk değerlendirme altyapısına veri sağlayarak daha güçlü kredi skoru elde edebiliyor. Mobil uygulamamız üzerinden nakit akışı analizleri, ödeme takvimi takibi gibi işlevlerle finansal yönetim de kolaylaşıyor."

Kurtoğlu, müşterileri çevreci yatırımlara teşvik ettiklerini, sosyal sürdürülebilirlik tarafında ise "Minik Eller Büyük Hayaller" gibi projelerle yerel topluma katkı sağladıklarını dile getirdi. Sürdürülebilirliğin, kendileri için çevreyi korumanın yanı sıra kapsayıcı kalkınma anlamına geldiğini söyleyen Kurtoğlu, kadın girişimciler, genç istihdamı destekleyen firmalar ve kapsayıcı işe alım uygulamaları gösteren işletmeler için özel destekler sunduklarını ifade etti.

Kurtoğlu, KOBİ'lere birçok kolaylık sağladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğe hazırlık, bugünden dönüşümle başlar. Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve inovasyon alanlarındaki taşıyıcı gücü KOBİ'lerin güçlenmesi, yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda sosyal refaha da doğrudan katkı sağlıyor. Onlara finansman sağlamak, elbette temel görevlerimiz arasında. Ancak biz bununla yetinmiyor, aynı zamanda danışmanlık, bilgi paylaşımı ve stratejik yönlendirmeyle KOBİ'lerimizin yanında yer alıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, güçlü KOBİ'ler, güçlü bir geleceğin temeli."