Kerem Kınık, geçtiğimiz mayıs ayında Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

İstifa kararının ardından Kızılay Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.

Genel başkanlık görevi tevdi edildi

Tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Temmuz ayında düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi ise Fatma Meriç Yılmaz'ın seçimlerde tekrar genel başkanlığa gelmesi bekleniyor.

CV'si ile dikkat çekiyor

Yeni Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise CV'si ile dikkat çekiyor.

Fatma Meriç Yılmaz'ın ise başarılı kariyeri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Kızılay Başkanlığı’na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz getirildiTürk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz

İşte Fatma Meriç Yılmaz'ın biyografisi

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz 1975 Ankara doğumludur. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

Profesör ünvanını aldı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Kritik görevleri başarıyla tamamladı

2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır.

8 yıldır Kızılay yönetiminde görev yapıyor

2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.

ENSONHABER