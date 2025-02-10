Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 21. hafta geride kaldı. Averaj farkıyla liderin değiştiği grupta Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç hem saha içinde hem saha dışında yaşananlardan dolayı haftanın en çok konuşulan müsabakası oldu.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor deplasmanda Giresunspor’u 4 – 0 mağlup ederek averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturmayı başarırken, zor geçen karşılaşmada Motolux 68 Aksarayspor da sahasında Belediye Derince Spor’u 2 – 1 mağlup ederek 50 puanla liderin ardından averaj farkıyla 2. sıraya geriledi.

Grupta Çimentaş Elazığspor 42 puanla 3, Menemen Futbol Kulübü 40 puanla 4. ve Artı Değer Van Spor FK ise 39 puanla 5. sırada yer aldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın toplu sonuçları şu şekilde;

Menemen Futbol Kulübü 5-3 Ülkea Nazillispor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 3-3 Karaman Futbol Kulübü

Motolux 68 Aksarayspor 2-1 Belediye Derince Spor

Çimentaş Elazığspor 2-1 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Ankara Demirspor 0-0 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Somaspor 1-1 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Giresunspor 0-4 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Merkür Jet Erbaaspor 3-1 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Diyarbekir Spor A.Ş. 1-0 Bucaspor 1928