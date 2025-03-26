Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin sonuna doğru yaklaşıldıkça heyecanın dozu da artıyor. Kritik maçlara sahne olacak Kırmızı Grup’ta temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK deplasmanda liderle karşılaşacak.

Hem liderlik, hem play-off hem de ligde kalma hesaplarının yapıldığı Kırmızı Grup’ta haftanın tüm maçları bugün oynanacak.

Gruptaki maçlar saat 14.00’te başlayacak.

İşte günün maç programı;

26.03.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Çimentaş Elazığspor

26.03.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Ülkea Nazillispor

26.03.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü

26.03.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Belediye Derince Spor

26.03.2025 14:00 Somaspor - Menemen Futbol Kulübü

26.03.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Artı Değer Van Spor FK

26.03.2025 14:00 Giresunspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

26.03.2025 14:00 Ankara Demirspor - Motolux 68 Aksarayspor

26.03.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK