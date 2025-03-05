Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8 Mart Cumartesi günü tek maç oynanacak. Gruptaki diğer tüm maçlar ise 9 Mart Pazar günü oynanacak.

Kırmızı Grup’ta 8 Mart Cumartesi günü Menemen Futbol Kulübü ile Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK karşı karşıya gelecek. Maç saat 14.00’te başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK, rakibi Ankara Demirspor ile 9 Mart Pazar günü kendi sahasında karşılaşacak. Ancak ev sahibi temsilcimizin cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.

Artı Değer Van Spor FK – Ankara Demirspor maçı Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. 9 Mart’ta saat 13.00’te başlayacak bir diğer maçta ise Belediye Derince Spor ile Diyarbekir Spor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçların başlama saati ise 14.00 olacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 26. Hafta maç programı şu şekilde;

08.03.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

09.03.2025 13:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Ankara Demirspor

09.03.2025 13:00 Belediye Derince Spor - Diyarbekir Spor A.Ş.

09.03.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

09.03.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Giresunspor

09.03.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Merkür Jet Erbaaspor

09.03.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

09.03.2025 14:00 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Bucaspor 1928

09.03.2025 14:00 Ülkea Nazillispor – Somaspor