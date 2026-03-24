Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında Van’ın da bulunduğu 42 ilde 390 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak. Van’da satışa çıkarılacak arsalar Edremit ilçesinde bulunuyor.

Açık artırma ile satılacak olan muhtelif arsalara, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade veya peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Van’ın Edremit ilçesi Süphan ve Şabaniye mahallelerindeki arsaların satışı yapılacak.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde saat 10.30’da İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası konferans salonu ile Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden www.emlakmuzayede.com adresinden de teklif verilebilecek.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

2 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek müzayede; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerindeki arsalar için yapılacak.

3 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek müzayede ise Van, Ağrı, Ankara, Batman, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Muş, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat illerindeki arsalar için yapılacak.