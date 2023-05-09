Wanhaber - Özel

AK Parti MKYK üyesi ve Van milletvekili adayı Burhan Kayatürk, seçim çalışmaları kapsamında Van’ın Bahçesaray, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve milletvekili adayı M. Affan Orhan ile birlikte Bahçesaray’da esnaf ziyareti yapan Kayatürk, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için vatandaşlardan oy istedi. Van’ın parlamentoda daha güçlü temsil edilmesi adına AK Parti’ye oy isteyen Kayatürk, AK Parti döneminde Van’a kazandırılan hizmetleri anlattı.

14 Mayıs seçimlerinde Bahçesaraylıların geçmişte olduğu gibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf almasını isteyen Kayatürk, Cumhur ittifakının seçimlerden zaferle çıkacağını söyledi.

Parti’nin önceki dönem il başkanları Vesim Yaviç, Abdullah Aras ve Zahir Soğanda ile birlikte Çatak’ı ziyaret eden Kayatürk, Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan’ı makamında ziyaret etti. Kalabalık bir grup ile Çatak’ta esnaf ziyareti yapan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlara ileterek taleplerini dinledi.

AK Parti'nin bugüne kadar hep rakamlarla, hizmetlerle, birbiri ardına açtığı eserlerle konuşan bir parti olduğunu dile getiren Kayatürk, “2023, 2053 ve 2071’e uygun bir Türkiye’yi milletçe beraber el ele inşa edeceğiz” dedi.

Kayatürk, daha sonra Gürpınar ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Kayatürk, Gürpınar Öğretmenevinde vatandaşlarla kahvaltı programında buluşarak, taleplerini dinledi.

Ramazan Çetin

