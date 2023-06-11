Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kentte 1 milyonun üzerinde turist gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı bağlamında desteklenen ve tamamlandığında Kars’a 1 milyonun üzerinde turist getirecek olan ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” çerçevesinde tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Üzerleri boyanan Baltık Mimarisi’nin en güzel örneklerini taşıyan tarihi mekanların duvarları boyadan temizleniyor, çatı, pencere ve kapılarda ise tarihe dokuya uygun olarak restore ediliyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi mekanlar eski orijinal görünümüne bürünürken, yaklaşık 50 milyon liralık proje, Karslıları da heyecanlandırıyor. Kars’ta bulunan ve uzun yıllar el vurulmayan, atıl vaziyette bırakılan Baltık Mimarisi binalar yeniden hayat buluyor.

Öte yandan proje tamamlandığında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina, Kars turizmine kazandırılacak. Proje ile cadde de kaldırımlar yenileniyor. Sokak aydınlatmaları yapıldı. Çevre düzenleme isleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrekarelik bir turistik bölge oluşturulacak. İHA