Tahmini Okuma Süresi: dakika

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi şehri Şanlıurfa, yalnızca Türkler için değil, tüm insanlık için son derece önemli bir kent.

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde çalışmalar sürüyor.

Göbeklitepe'den yaklaşık 200 yıl sonra inşa edildiği tahmin edilen bölgedeki insan tasvirleri ve konutlar dikkat çekiyor.

Karahantepe en önemli projelerden biri seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'nin, 2023'ün en önemli 9 "Saha Keşif ve Araştırma" projesi arasına seçildiğini bildirdi.

"Projemiz dünya ölçeğinde şimdiden önemli bir yer edindi"

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Çin'de düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumu'nda Karahantepe, 2023 yılının en önemli 9 Saha Keşif ve Araştırma projesi arasına seçildi. 32 ülkeden katılımcının yaptığı 973 değerlendirme sonucunda alınan kararla Karahantepe projemiz sadece Anadolu'da değil dünya ölçeğinde şimdiden önemli bir yer edindi.

"Dünya kültür mirasına önemli keşifler sunmaya devam edeceğiz"

Şanlıurfa'daki Karahantepe'yi Türkiye'de yer alan Neolitik Çağ yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Ersoy, Karahantepe'nin, bakanlık koordinasyonunda yürütülen diğer bilimsel çalışmalar gibi dünya kültür mirasına çok önemli keşifler sunmaya devam edeceğini söyledi.

"Bu dönem, 'Türk arkeolojisinin altın çağı' olacaktır"

Ersoy açıklamasının sonunda "Bu dönem, 'Türk arkeolojisinin altın çağı' olacaktır" dedi.