Van’da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 2 mahalle, 9 mezra yolu olmak üzere 11 yerleşim yerinin yolu kapandı. Bahçesaray’da 1, Başkale’de 6, Çatak’ta 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 11 yolun ulaşıma aşılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ile birlikte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.