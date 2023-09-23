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Wanhaber / Ramazan Çetin

Vali Ozan Balcı ve Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve MKYK Üyesi Zahir Soğanda’dan oluşan Van heyeti Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, ziyaretlerden birini de Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’a gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ziyarette Van Kapıköy Gümrüğünde yaşanan problemleri ve çözüm yollarını ele aldıklarını dile getiren Milletvekili Kayatürk, Van’a İran’dan büyük bir heyet geleceğini ve böylece Sınır Kapısındaki durum, ticaret ve turizmi detaylıca konuşacaklarını ifade etti.

İran’dan çok sayıda turistin Van’a giriş yaptığı ve kent ekonomisine önemli bir katkısı olan Kapıköy Gümrüğü, zaman zaman yaşanan yoğunluk ve çeşitli sorunlarla gündeme geliyordu. Milletvekili Kayatürk, yaşanan sorunların ele alındığını ve çözümü noktasında istişarelerde bulunulduğunu dile getirdi.