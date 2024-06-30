Jamal Musiala, 1993 doğumlu Alman-İngiliz futbolcudur. Şu anda Bayern Münih takımında forvet veya orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

Musiala, hem Alman hem de İngiliz vatandaşlığına sahiptir. Annesi İngiliz, babası Nijeryalı kökenlidir.

Dini inancı hakkında ise net bir bilgiye sahip değilim. Futbol kariyeri ve performansı hakkında çok fazla bilgi varken, Musiala'nın özel yaşamı ve dini tercihleri hakkında medyada çok fazla detay yer almamaktadır.

Bu nedenle, Jamal Musiala'nın hangi dine mensup olduğu konusunda kesin bir bilgi veremiyorum. Daha detaylı kaynaklara bakılması gerekir. Özür dilerim, bu konuda sizi tam olarak aydınlatamadığım için.