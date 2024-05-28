"Bombalar Patlayacak mı? 29 Mayıs Okullar Tatil mi? İşte Son Durum!"

Tatil Mi, Yoksa Okul Var Mı?

29 Mayıs Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerdeki vatandaşlar, hava durumunun etkisiyle tatil olup olmayacağını araştırıyor. İşte detaylar!

29 Mayıs Hava Durumu ve Okullar

Özellikle Orta Karadeniz bölgelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, hava durumunu etkileyecek gibi görünüyor. Ancak, resmi açıklama henüz yapılmadığı için okulların tatil olup olmayacağı netlik kazanmış değil.

Hava Durumu Uyarısı ve Tahminler

28 Mayıs Salı gününden itibaren Çorum, Tokat, Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde lokal kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatli olmalı.

29 Mayıs Günü Okulların Tatil Olacağına Dair Açıklama Yok

Şu an için 29 Mayıs günü okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yine de hava durumunu takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemli. Güncel durumları takip etmeye devam edin!