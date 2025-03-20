İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı en düşük iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu.

Aynı zamanda açıklanan verilere göre Van yüzde 16,7 oran ile işsizlik oranının en yüksek olduğu ikinci il oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilerde en yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari ilinde oldu.

2024 yılında istihdam oranının en düşük olduğu iller arasında Hakkari, Siirt ve Mardin’den sonra Van dördüncü sırada yer aldı.