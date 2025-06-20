İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi.

İran'dan düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'in güneyindeki özellikle Birüssebi kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu daha sonra bir isabet ihbarı aldığı noktada ekiplerinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Birüssebi kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İran'a saldırıların başlamasından bu yana İsrail'de 8 binden fazla kişi tahliye edildi

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Emlak Vergisi Tanzim Formu, İran'ın misillemelerindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırılarda evleri hasar gören 8 bin 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İsrail'de 30 bin kişi ise İran misilleme saldırılarında evlerinin, araçlarının, eşyalarının veya ekipmanlarının zarar gördüğü gerekçesiyle Emlak Vergisi Tanzim Formu'na başvuruda bulunduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları: Tahran'da İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İran'ın başkenti Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildi.

İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla Cenevre'de düzenlenecek görüşme öncesi Tahran'da açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Biz, ABD'yi İran’a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken, ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz." dedi.

ABD ile hiçbir temas ve görüşmenin olmadığını dile getiren İranlı Bakan, Washington yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu ancak İran'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

Cenevre'de bugün düzenlenecek toplantıya değinen Erakçi, "3 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, benimle bir görüşme talebinde bulundu. Cenevre müzakerelerimizin konusu nükleer programdır. Avrupa ülkeleriyle diyalog konusunda hiçbir engelimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Füze konusuyla ilgili kimseyle hiçbir görüşme yapmadıklarının altını çizen Erakçi, "Savaşın sona erdirilmesi talebi şimdi başlamış olup, bundan sonra daha da artacaktır." diye konuştu.

Tahran yönetimi, daha önce de İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah'a tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'e yönelik suikastları hatırlatan Katz, "Hizbullah Genel Sekreteri seleflerinden ders çıkarmamış." ifadesini kullandı.

Katz, Kasım'ın "İran yönetiminin emirleri doğrultusunda İsrail'i tehdit ettiğini" öne sürerek Hizbullah'ı "dikkatli olması konusunda uyardığını ve İsrail'in kendisini tehdit eden gruplara karşı sabrının tükendiğini" kaydetti.

Hizbullah'ı İran ile İsrail arasındaki çatışmalara katılmaması konusunda uyaran Katz, "saldırı düzenlemeleri halinde Hizbullah'ı yok edeceklerini" savundu.

Kasım, dün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran'ın yanında olduklarını belirterek "İsrail saldırılarını durdurmak için İran’ın yanında yer almanın kendileri için bir görev olduğunu" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla Orta Doğu'daki gerilimi görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Marco Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi ve bunun bölgesel yansımalarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanların, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ABD'nin Fransa'ya, İran'la iletişime geçmeye hazır olduğunu belirttiği iddia edildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Rubio, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer meselesini ele aldı.

Basının, ismi açıklanmayan bir Fransız diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, iki bakan, İran'ın nükleer ve balistik programlarının İsrail ve Avrupa için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Haberde, Rubio'nun, Fransız Bakan Barrot'a "ABD'nin her an doğrudan İranlılarla iletişime geçmeye hazır olduğunu" ifade ettiği ileri sürüldü.

Barrot ise ABD'li mevkidaşına, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransa, Almanya, İngiltere ve İran dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasında yapılması beklenen görüşmede izleyecekleri yaklaşım hakkında bilgi verdi.

Söz konusu Avrupalı siyasetçilerin, görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye ülkesinin nükleer programına ilişkin diplomatik sürece yeniden dönmesi ve müzakerelere devam etmesi çağrısında bulunacakları belirtildi.

ABD istihbarat yetkilileri, İran'ın nükleer silah üretme konusunda kararsız olduğunu belirtti

İran'ın nükleer bomba üretme ihtimali ve ABD'nin İran'ın Kum eyaletinde bir dağın derinliklerinde bulunan Fordo nükleer tesisine olası saldırısı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD istihbarat yetkilileri, İran'ın bomba yapımında kullanılabilecek ölçüde zenginleştirilmiş büyük uranyum stoğuna sahip olmasına rağmen henüz nükleer bomba üretmeye karar vermediğini düşündüklerini bildirdi.

Yetkililer, İran'ın nükleer bomba üretimine yönelmesinin ABD ordusunun Fordo'ya saldırması ya da İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürmesi halinde muhtemel olduğu değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bomba yapımı için gereken tüm malzemelere sahip olduğunu ifade ederek, "İran nükleer silah elde etmek için gereken her şeye sahip. Tek gereken, dini liderin bu yönde karar vermesi. Kararın ardından silahın üretimi birkaç hafta sürer." dedi.

Bazı yetkililer, bu yeni değerlendirmelerin İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından sunulan, İran'ın 15 gün içinde nükleer silah elde edebileceğine yönelik bilgilerle örtüştüğünü belirtirken, bazıları ise bu fikre karşı çıkarak, konuya ilişkin bir önceki ABD istihbarat değerlendirmesinin değişmediğini ve İran'ın nükleer silah üretmesinin birkaç ay, hatta bir yıla kadar sürebileceğini vurguladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer tesisleri söz konusu olduğunda İsrail'in hedeflerine tek başına ulaşabileceği açıklamasını yaptı.

Tahminler

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasına ilişkin, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu da İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'daki açıklamasında, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini, silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ve İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini öne sürmüştü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.