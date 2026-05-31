FRANSA'da Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlamaları sırasında ülke genelinde çıkan şiddet olaylarında polisin müdahale ettiği 780 kişiden 457'si gözaltına alındı. Olaylarda 57'si polis olmak üzere toplam 276 kişi yaralandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan finalde Arsenal'i penaltılarla 4-3 mağlup eden PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ünvanını korurken, Fransa'da maçın ardından sokaklara taşan kutlamalar, şiddet olaylarına ve polisle çatışmalara dönüştü. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez düzenlediği basın toplantısında, durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, ülke genelinde 780 kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldığını, bu kişilerden 457'si hakkında ise gözaltı işlemi uygulandığını duyurdu. Hakkında işlem yapılanların oranının geçen yılki şampiyonluk kutlamalarına kıyasla yüzde 32 arttığı bildirildi.

Kutlamalar sırasında güvenlik güçlerine yönelik havai fişekli saldırıların arttığına dikkat çeken Bakan Nunez, çıkan olaylarda 57 polis ile 8'i ağır olmak üzere 219 sivilin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, kutlamalarla bağlantılı olarak skuter kazası geçiren 24 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, bıçaklı kavgada saldırıya uğrayan 17 yaşındaki bir kişinin ise komada ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Maç gecesi Fransa genelinde 22 bin, Paris'te ise 8 bin polis görevlendirildi. Champs-Elysees Caddesi'nde yaklaşık 20 bin taraftar toplanırken, Parc des Princes Stadyumu çevresinde de gerginlik yaşandı. Stadyum çevresinde toplanan 4-5 bin kişilik gruptan polis ekiplerine yabancı madde atıldı; yaklaşık 150 kişi stadyum kapılarından birini zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Polis ekipleri gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan olaylarda yaklaşık 15 şehirde mağazalar, araçlar ve bir otobüs durağı zarar gördü; bazı göstericiler Paris çevre yolunu trafiğe kapatarak meşaleler yaktı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen yaşananlara tepki göstererek, “Sadece Fransa'da bir futbol kulübünün zaferi isyanlara yol açar” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, şampiyon takımı karşılamak üzere bugün Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champ de Mars'ta 100 bin kişinin katılması beklenen tören için bölgeye 6 bin polis ve jandarma sevk edildi. Futbolcuların üstü açık otobüsle yapacağı geçit töreninin ardından Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edileceği bildirildi.