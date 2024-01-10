Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsrail'in, Gazze'deki insanlık suçları bitmiyor.

7 Ekim'de başlayan katliamda her geçen gün sivil kayıplar artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 95 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Sivil can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 57 ölü getirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 57 kişinin cansız bedeni ile 65 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.

İsrail Nablus'ta 9 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamp çevresine askeri takviye yapan İsrail güçleri, bölgedeki bir evi ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında gerçek mermiyle yaralanan 9 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail güçleri bu sabah Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi bombalamış, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu 9 Filistinli yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli öldürüldü

İsrail basınında çıkan haberlerde, Ramallah yakınında bir Filistinlinin bölgedeki kontrol noktasında İsrail askerlerini "bıçaklama girişiminde" bulunduğu öne sürüldü.

Kimliği açıklanmayan Filistinlinin vurularak öldürüldüğü ve İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Han Yunus'ta kara saldırılarını genişletti

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Başlarda Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, burada ikamet eden Filistinlilere Han Yunus dahil güneyde yer alan ve "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Aralık ayı başında Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, bölgede kara saldırıları başlatmıştı.

Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiği belirtildi.

23 binden fazla kişi öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.

Gazze'nin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelerde çıkan şiddetli çatışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti.

İsrail'e ait tanklar, Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelere ağır top atışları yapıldı. İsrail savaş uçakları da bölgede yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki geniş alanlardan sınır bölgelerine çekilmesiyle saldırılar azalmıştı. Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, bir haftadan uzun süredir ilk kez yaşandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtmişti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 5 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dünden bu yana en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 755'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.



Son 24 saatte 27 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusunun internet sitesindeki verilerde, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısının 2 bin 465'e yükseldiği yer aldı.

Buna göre, son 24 saatte 23'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 27 asker ve subayın yaralandığını aktarıldı.

Ayrıca 50'si ağır yaralı olmak üzere 447 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.