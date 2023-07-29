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Wanhaber / Ramazan Çetin

Eylül ayında başlayacak olan 2023 – 2024 Eğitim – Öğretim yılı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda okulların açılması ile birlikte okullarda görevlendirilmek üzere personel alımları yapılacak.

Ülke genelinde 54 bin personel alımı yapılacağı belirtilirken, TYP kapsamında Van’da da bin 50 personelin alınacağı belirtildi.

Söz konusu alımlar için başvurular İşkur’un TYP ekranı üzerinden yapılabilecek. TYP ekranına giriş yapanlar, ikametlerinin bulunduğu ili seçerek başvurusunu gerçekleştirebilecek.

TYP başvuru ekranına: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden ulaşılabilecek.